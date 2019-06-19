По Коноплянку отправился спортивный директор "Фенербахче"
19 июня, 2019, 10:20
Спортивный директор "Фенербахче" Дамьен Комолли вылетел в Германию для согласования с "Шальке" перехода украинского полузащитника Евгения Коноплянки
Об этом сообщает Fanatik .
Ожидается, что французский спортивный директор предложит гельзенкирхенского клуба 3 млн евро за 29-летнего украинского. Зарплата хавбека в немецком клубе составляет 2600000 евро после уплаты налогов. Турецкий клуб планирует предложить футболисту 3-летний контракт с окладом 3 млн евро в год
Также Комолли встретится с форвардом "Вердера" Максом Крузе и попросит его принять окончательное решение.
В завершившемся сезоне "Фенербахче" занял 6-е место в турнирной таблице чемпионата Турции и не сыграет в еврокубках.
- 18 июня стало известно, что полузащитник "Динамо" и молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили может перейти в турецкий "Бешикташ" вместо Евгения Коноплянки .
- 7 июня сообщили, что полузащитник "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка может продолжить выступления в турецком "Фенербахче".
Читайте также
-
18 июня, 2019 Виталий Портников: Не все войны заканчиваются
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-
-
Читайте также
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-