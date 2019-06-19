По Коноплянку отправился спортивный директор "Фенербахче"

19 июня, 2019, 10:20

Спортивный директор "Фенербахче" Дамьен Комолли вылетел в Германию для согласования с "Шальке" перехода украинского полузащитника Евгения Коноплянки

Об этом сообщает Fanatik .

Ожидается, что французский спортивный директор предложит гельзенкирхенского клуба 3 млн евро за 29-летнего украинского. Зарплата хавбека в немецком клубе составляет 2600000 евро после уплаты налогов. Турецкий клуб планирует предложить футболисту 3-летний контракт с окладом 3 млн евро в год

Также Комолли встретится с форвардом "Вердера" Максом Крузе и попросит его принять окончательное решение.

В завершившемся сезоне "Фенербахче" занял 6-е место в турнирной таблице чемпионата Турции и не сыграет в еврокубках.