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Espreso.tvСпортПо Коноплянку отправился спортивный директор "Фенербахче"

По Коноплянку отправился спортивный директор "Фенербахче"


фото: Schalke 04
Спортивный директор "Фенербахче" Дамьен Комолли вылетел в Германию для согласования с "Шальке" перехода украинского полузащитника Евгения Коноплянки

Об этом сообщает Fanatik .

Ожидается, что французский спортивный директор предложит гельзенкирхенского клуба 3 млн евро за 29-летнего украинского. Зарплата хавбека в немецком клубе составляет 2600000 евро после уплаты налогов. Турецкий клуб планирует предложить футболисту 3-летний контракт с окладом 3 млн евро в год

Также Комолли встретится с форвардом "Вердера" Максом Крузе и попросит его принять окончательное решение.

В завершившемся сезоне "Фенербахче" занял 6-е место в турнирной таблице чемпионата Турции и не сыграет в еврокубках.

  • 18 июня стало известно, что полузащитник "Динамо" и молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили может перейти в турецкий "Бешикташ" вместо Евгения Коноплянки .
  • 7 июня сообщили, что полузащитник "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка может продолжить выступления в турецком "Фенербахче".
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