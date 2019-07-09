ГПУ повторно просит Мендель объяснить заявление об обстреле на Донбассе
Об этом сообщили в ГПУ, передает theБабель.
Первый запрос ГПУ направила в Офис президента 5 июля, но Банковая вернула его без рассмотрения. У Зеленского тогда заявили, что следователь ссылался на неправильную статью Уголовно-процессуального кодекса, и Генпрокуратура не имела законных оснований требовать от ОП опровержения или подтверждения публичных заявлений Мендель.
В повторном запросе Луценко напомнил, что игнорирование документа "не соответствует требованиям уголовного процессуального законодательства Украины и противоречит целям и задачам уголовного производства".
"Из вашего ответа следует, что ГПУ якобы не имела законных оснований для такого запроса, поскольку следователь сослался на ст. 93 (сбор доказательств) УПК Украины, тогда как должен был руководствоваться нормами ст. 159 УПК, регламентирующей порядок получения временного доступа к вещам и документам на основании постановления следственного судьи. Но такое толкование норм УПК Офисом президента не соответствует законодательству и не дает оснований для отказа Мендель Ю. от дачи показаний", - говорится в письме ГПУ.
В Генпрокуратуре добавили, что отказ отвечать на запрос - это попытка ОП уклониться от предоставления информации.
- Напомним, 7 июня Мендель заявила в эфире программы "Право на власть" на "1+1" о том, что украинские военные ведутся на провокации боевиков и обстреливают мирное население на Донбассе.
- 4 июля Генпрокуратура направила в Офис президента Владимира Зеленского запрос в связи с отказом его пресс-секретаря Юлии Мендель свидетельствовать на допросе
- 6 июля Офис президента вернул без рассмотрения в ГПУ запрос по поводу публичных заявлений пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель.
Читайте также
-
8 июля, 2019 С кем и с чем идет на выборы "Голос"
-
-
-
-
4 июля, 2019 Виталий Портников: Вначале Пушилин, затем Путин