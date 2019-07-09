ГПУ повторно просит Мендель объяснить заявление об обстреле на Донбассе

9 июля, 2019, 19:06

Генпрокурор Юрий Луценко повторно направил запрос в Офис президента с требованием объяснить публичные заявления пресс-секретаря президента Юлии Мендель о том, что украинские бойцы "допускают обстрелы гражданских объектов на востоке Украины"

Об этом сообщили в ГПУ, передает theБабель.

Первый запрос ГПУ направила в Офис президента 5 июля, но Банковая вернула его без рассмотрения. У Зеленского тогда заявили, что следователь ссылался на неправильную статью Уголовно-процессуального кодекса, и Генпрокуратура не имела законных оснований требовать от ОП опровержения или подтверждения публичных заявлений Мендель.

В повторном запросе Луценко напомнил, что игнорирование документа "не соответствует требованиям уголовного процессуального законодательства Украины и противоречит целям и задачам уголовного производства".

"Из вашего ответа следует, что ГПУ якобы не имела законных оснований для такого запроса, поскольку следователь сослался на ст. 93 (сбор доказательств) УПК Украины, тогда как должен был руководствоваться нормами ст. 159 УПК, регламентирующей порядок получения временного доступа к вещам и документам на основании постановления следственного судьи. Но такое толкование норм УПК Офисом президента не соответствует законодательству и не дает оснований для отказа Мендель Ю. от дачи показаний", - говорится в письме ГПУ.

В Генпрокуратуре добавили, что отказ отвечать на запрос - это попытка ОП уклониться от предоставления информации.