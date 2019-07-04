ГПУ обратилась в ОПГ из-за отказа Мендель идти на допрос относительно заявления об "обстрелах мирных жителей"
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ в Facebook.
Следователь ГПУ направил в Офис Президента Украины запрос в уголовном производстве о предоставлении информации относительно опровержения или подтверждения публичных высказываний пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель о том, что военнослужащие ВСУ допускают случаи обстрелов гражданских объектов на востоке Украины.
Отмечается, что в настоящее время уголовные производства по заявлениям пресс-секретаря президента не начинались.
Ранее сообщалось, что Мендель вызвали в ГПУ из заявление о том, что украинские военные ведутся на провокации боевиков и якобы обстреливают мирное население в Донбассе.
Позже Мендель отказалась свидетельствовать на допросе в ГПУ.
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