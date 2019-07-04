ГПУ обратилась в ОПГ из-за отказа Мендель идти на допрос относительно заявления об "обстрелах мирных жителей"

4 июля, 2019, 11:01

Генпрокуратура направила в Офис президента Владимира Зеленского запрос из-за отказа его пресс-секретаря Юлии Мендель свидетельствовать на допросе по жалобам о якобы обстрелах украинскими военными мирного населения

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ в Facebook.

Следователь ГПУ направил в Офис Президента Украины запрос в уголовном производстве о предоставлении информации относительно опровержения или подтверждения публичных высказываний пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель о том, что военнослужащие ВСУ допускают случаи обстрелов гражданских объектов на востоке Украины.

Отмечается, что в настоящее время уголовные производства по заявлениям пресс-секретаря президента не начинались.

Ранее сообщалось, что Мендель вызвали в ГПУ из заявление о том, что украинские военные ведутся на провокации боевиков и якобы обстреливают мирное население в Донбассе.

Позже Мендель отказалась свидетельствовать на допросе в ГПУ.