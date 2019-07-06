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Espreso.tvОбществоУ Зеленского отказались объяснять ГПУ скандальные заявления Мендель

У Зеленского отказались объяснять ГПУ скандальные заявления Мендель

Офис президента вернул без рассмотрения в Генеральную прокуратуру Украины запрос о публичных заявлениях пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу главы государства.

У президента считают, что Генеральная прокуратура не имела законных оснований требовать от Офиса президента опровержения или подтверждения публичных заявлений пресс-секретаря.

"Порядок получения документов закреплен в главе 15 УПК Украины "Временный доступ к вещам и документам". При этом статья 159 УПК Украины устанавливает, что такой временный доступ возможен только на основании постановления следственного судьи. В связи с этим письмо и запрос, которые поступили в Офис президента, возвращены Генпрокуратуре без рассмотрения", - говорится в сообщении.

Вызов связан с заявлением Мендель о том, что украинские военные ведутся на провокации боевиков и обстреливают мирное население на Донбассе.

 

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