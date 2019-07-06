У Зеленского отказались объяснять ГПУ скандальные заявления Мендель
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу главы государства.
У президента считают, что Генеральная прокуратура не имела законных оснований требовать от Офиса президента опровержения или подтверждения публичных заявлений пресс-секретаря.
"Порядок получения документов закреплен в главе 15 УПК Украины "Временный доступ к вещам и документам". При этом статья 159 УПК Украины устанавливает, что такой временный доступ возможен только на основании постановления следственного судьи. В связи с этим письмо и запрос, которые поступили в Офис президента, возвращены Генпрокуратуре без рассмотрения", - говорится в сообщении.
Вызов связан с заявлением Мендель о том, что украинские военные ведутся на провокации боевиков и обстреливают мирное население на Донбассе.
- 7 июня в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1 + 1" Мендель повторила один из тезисов российской государственной пропаганды и заявила, что Вооруженные Силы Украины якобы ведутся на "провокации" и обстреливают мирное население, в результате чего "гибнут наши люди, наши украинцы " .
- В связи с этим она была вызвана в ГПУ для дачи объяснений.
- Как узнали журналисты, она приходила в Генпрокуратуру, но свидетельствовать отказалась .
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