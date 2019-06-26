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Espreso.tvОбществоСпикера Зеленского Мендель вызвали на допрос из-за заявлений об обстреле мирного населения на Донбассе, - СМИ

Спикера Зеленского Мендель вызвали на допрос из-за заявлений об обстреле мирного населения на Донбассе, - СМИ

Юлию Мендель ждут в военной прокуратуре в течение 26 или 27 июня

Об этом сообщает TheБабель со ссылкой на собственные источники.

Вызов связан с заявлением Мендель о том, что украинские военные ведутся на провокации боевиков и обстреливают мирное население на Донбассе.

Соответствующее заявление она сделала 7 июня в эфире программы "Право на власть" в эфире "1 + 1".

Отмечается, что Мендель уже пытались допросить. На прошлой неделе к ней в здание АП риходив следователь ГПУ Юрий Ковальчук, чтобы поговорить с ней как со свидетелем по делу.

Однако она якобы отказалась подписать протокол допроса после разговора, поскольку он происходил без официального объявления. На это следователь ответил, что официально вызывает ее для окончания следственного действия.

Сама Юлия Мендель в комментарии изданию сказала, что кто-то вызвал ее на допрос.

"Не знаю о повестке", - сказала она.

 

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