"Сампдория" сделала убедительное предложение по Малиновскому

8 июля, 2019, 11:31

Итальянская "Сампдория" сделала конкуретное предложение "Генке" по поводу трансфера украинца Руслана Малиновского

Об этом сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы .

Итальянский клуб убедил чемпиона Бельгии в переходе 26-летнего украинца, предложив менее 15 млн евро с бонусами. Теперь главный вопрос заключается в том, останется ли Массимо Ферреро на посту президента "Сампдории".

Но даже в случае его отставки трансфер Малиновского имеет все шансы состояться. Вопрос должен решиться в ближайшие дни.

В прошлом украинец провел за "Генк" во всех турнирах 51 матч, забил 16 голов и отдал 16 результативных передач.