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Espreso.tvСпорт"Сампдория" сделала убедительное предложение по Малиновскому

"Сампдория" сделала убедительное предложение по Малиновскому


фото: krcgenk.be
Итальянская "Сампдория" сделала конкуретное предложение "Генке" по поводу трансфера украинца Руслана Малиновского

Об этом сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы .

Итальянский клуб убедил чемпиона Бельгии в переходе 26-летнего украинца, предложив менее 15 млн евро с бонусами. Теперь главный вопрос заключается в том, останется ли Массимо Ферреро на посту президента "Сампдории".

Но даже в случае его отставки трансфер Малиновского имеет все шансы состояться. Вопрос должен решиться в ближайшие дни.

В прошлом украинец провел за "Генк" во всех турнирах 51 матч, забил 16 голов и отдал 16 результативных передач.

  • Напомним, 27 июня Руслан Малиновский дал согласие на возможный переход в "Сампдорию".
  • 2 июля появилась информация, что итальянская "Сампдория" согласилась заплатить бельгийскому "Генке" за полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского 20 млн евро.
  • 3 июля итальянская "Сампдория" отказалась от трансфера украинского полузащитника Руслана Малиновского из-за высокой цены на футболиста .
  • 6 июля стало известно, что украинский футболист Руслан Малиновский требует от бельгийского "Генка" отпустить его в Италию и тренируется отдельно от команды.

 

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