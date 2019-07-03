"Сампдорию" не устроила заоблачная цена на Малиновского

3 июля, 2019, 15:45

Итальянская "Сампдория" отказалась от трансфера украинского полузащитника Руслана Малиновского

Об этом сообщает "Футбол 24" .

Из собственных источников издания, трансфер Малиновского в "Сампдории" не состоится из-за того, что стороны не смогли достичь согласия в переговорах.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Украины близок к переходу в "Аталанту", но впоследствии фаворитом в борьбе за Малиновского стала "Сампдория".

В прошлом сезоне в активе украинсця 51 матч за "Генк" во всех турнирах, он забил 16 голов и отдал 16 результативных передач.