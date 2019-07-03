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Espreso.tvСпорт"Сампдорию" не устроила заоблачная цена на Малиновского

"Сампдорию" не устроила заоблачная цена на Малиновского


фото: readfootball.com
Итальянская "Сампдория" отказалась от трансфера украинского полузащитника Руслана Малиновского

Об этом сообщает "Футбол 24" .

Из собственных источников издания, трансфер Малиновского в "Сампдории" не состоится из-за того, что стороны не смогли достичь согласия в переговорах.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Украины близок к переходу в "Аталанту", но впоследствии фаворитом в борьбе за Малиновского стала "Сампдория".

В прошлом сезоне в активе украинсця 51 матч за "Генк" во всех турнирах, он забил 16 голов и отдал 16 результативных передач.

  • 24 июня "Сампдория" предложила 12 млн евро плюс бонусы за полузащитника сборной Украины и "Генка" Руслана Малиновского.
  • 27 июня стало известно, что Руслан Малиновский дал согласие на возможный переход в "Сампдории".
  • 2 июля была информация, что итальянская "Сампдория" согласилась заплатить бельгийском "Генке" за полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского 20 млн евро.

 

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