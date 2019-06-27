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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины согласовал трансфер в итальянский клуб

Футболист сборной Украины согласовал трансфер в итальянский клуб


фото: readfootball.com
Полузащитник "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский дал согласие на возможный переход в "Сампдорию"

Об этом сообщает Gazzetta Sampdoriana.

Осталось договориться клубам между собой. "Сампдория" хочет арендовать хавбека с обязательным выкупом, а "Генк" настаивает на полноценной продаже.

Интерес к 26-летнему украинцу также проявляют "Аталанта" и "Валенсия".

"Генк" сначала обсудит переход из "Аталанты", а уже с "Сампдорией". Именно эти два клуба - главные претенденты на футболиста.

  • 24 июня итальянская "Сампдория" предложила 12 млн евро плюс бонусы за полузащитника сборной Украины и "Генка" Руслана Малиновского.

 

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