Футболист сборной Украины согласовал трансфер в итальянский клуб
27 июня, 2019, 19:57
Полузащитник "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский дал согласие на возможный переход в "Сампдорию"
Об этом сообщает Gazzetta Sampdoriana.
Осталось договориться клубам между собой. "Сампдория" хочет арендовать хавбека с обязательным выкупом, а "Генк" настаивает на полноценной продаже.
Интерес к 26-летнему украинцу также проявляют "Аталанта" и "Валенсия".
"Генк" сначала обсудит переход из "Аталанты", а уже с "Сампдорией". Именно эти два клуба - главные претенденты на футболиста.
- 24 июня итальянская "Сампдория" предложила 12 млн евро плюс бонусы за полузащитника сборной Украины и "Генка" Руслана Малиновского.
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