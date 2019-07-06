Малиновский устроил демарш в бельгийском клубе
Об этом сообщает HLN.
Футболист все еще надеется покинуть "Генк" в летнее трансферное окно. Украинец тренируется отдельно от основного состава команды. В прошлом сезоне Малиновский помог "Генку" стать чемпионом Бельгии. Однако после этого украинец вступил в конфликт с клубом, и обвинил бельгийцев в препятствовании переходу в другую команду.
"Клуб нарушает свое слово, и я чувствую себя обманутым. Мне 26 лет, я хочу играть на более высоком уровне. Я хотел уйти хорошо, поблагодарив клуб и болельщиков за отличные три года, но" Генк "явно этого не хочет. Я просто прошу "Генк" сдержать свое обещание и отпустить меня по разумной цене. Некоторые люди предупреждали меня, что так и будет, но я не хотел верить. Чувствую, что меня предали", - сказал Малиновский.
В прошлом сезоне в активе украинца 51 матч за "Генк" во всех турнирах, он забил 16 голов и отдал 16 результативных передач.
- 27 июня стало известно, что Руслан Малиновский дал согласие на возможный переход в "Сампдорию".
- 2 июля появилась информация, что итальянская "Сампдория" согласилась заплатить бельгийскому "Генку" за полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского 20 млн евро.
- 3 июля итальянская "Сампдория" отказалась от трансфера украинского полузащитника Руслана Малиновского из-за высокой цены на футболиста.
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