"Сампдория" согласились заплатить впечатляющую сумму за Малиновского

2 июля, 2019, 17:18

Итальянская "Сампдория" согласилась заплатить бельгийскому "Генку" за полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского 20 млн евро

Об этом сообщает Le Bombe Di Vlad .

"Генк" и "Сампдория" после длительных переговоров наконец достигли договоренности о трансфере 26-летнего украинца Руслана Малиновского. О переходе полузащитника будет объявлено в течение суток.

Генуэзцы подпишут с украинцем контракт на 5 лет, а "Генк" получит за своего лидера 20 млн евро.

Таким образом, Малиновский станет четвертым в истории украинским футболистом по стоимости. Дороже продавали только Андрея Шевченко (44 млн евро), Андрея Ярмоленко и Дмитрия Чигринского (оба - 25 млн евро).

Малиновский в прошлом сезоне забил 16 голов и отдал 16 результативных передач в 51 матче за "Генк", вместе с которым стал чемпионом Бельгии. А активе хавбека 22 матча за 2 гола в составе сборной Украины.

"Сампдория" в завершившемся сезоне финишировала 9-й в турнирной таблице чемпионата Италии.