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Espreso.tvСпорт"Шальке" начал подготовку к новому сезону без Коноплянки

"Шальке" начал подготовку к новому сезону без Коноплянки


фото: zn.ua
Немецкий "Шальке" провел первую предсезонную тренировку без украинского полузащитника Евгения Коноплянки

Об этом сообщает Ruhrnachrichten .

По информации издания, Коноплянка продолжает поиски нового клуба и занимается переговорами. По разным данным, Коноплянка выбирает между турецкими "Фенербахче" и "Бешикташем".

Ранее в "Шальке" заявляли, что Коноплянка покинет клуб.

В прошлом сезоне 29-летний украинец провел 21 матч, забил 1 гол и сделал 2 голевые пасы.

  • Напомним, 20 июня стало известно, что переход украинского полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянки в "Фенербахче" может сорваться .
  • Спортивный директор "Фенербахче" Дамьен Комолли отправился в Германию, чтобы обсудить трансфер украинца .
  • 2 июля появились данные, что "Фенербахче" привлекает игрока сборной Украины и "Шальке" Евгения Коноплянку высокой зарплатой .

 

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