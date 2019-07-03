"Шальке" начал подготовку к новому сезону без Коноплянки
3 июля, 2019, 13:08
Немецкий "Шальке" провел первую предсезонную тренировку без украинского полузащитника Евгения Коноплянки
Об этом сообщает Ruhrnachrichten .
По информации издания, Коноплянка продолжает поиски нового клуба и занимается переговорами. По разным данным, Коноплянка выбирает между турецкими "Фенербахче" и "Бешикташем".
Ранее в "Шальке" заявляли, что Коноплянка покинет клуб.
В прошлом сезоне 29-летний украинец провел 21 матч, забил 1 гол и сделал 2 голевые пасы.
- Напомним, 20 июня стало известно, что переход украинского полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянки в "Фенербахче" может сорваться .
- Спортивный директор "Фенербахче" Дамьен Комолли отправился в Германию, чтобы обсудить трансфер украинца .
- 2 июля появились данные, что "Фенербахче" привлекает игрока сборной Украины и "Шальке" Евгения Коноплянку высокой зарплатой .
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