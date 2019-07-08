ЦИК сняла с регистрации 18 кандидатов в нардепы

8 июля, 2019, 20:25

Центральная избирательная комиссия удовлетворила заявления 18 кандидатов в народные депутаты Украины об отказе баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду и отменила их регистрацию

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Из избирательного процесса исключили самовыдвиженцев Майданевич Л. А. в одномандатном избирательном округе 17, Демчака Р. Д. в округе 18, Бекерову Н. А. в ОВО №26, Кравченко А. Ю. в ОВО №27, Хабибулина А. Ф. , Черняка В. М. в ОВО №36, Луцив Е. В. в ОВО №70, Полюсова В. В. в ОВО №76, Ярового А. В. в ОВО №101, Волканова В. А. в ОВО №102, Столяренко Т. Н. в ОВО №180, Рыбакова А. В. в ОВО №182, Гешко И. Т. в ОВО №202, Супруненко О. И. в ОВО №216, Соломаху А. Г. в ОВО №221.

Также по выборам сняли выдвинутых от партий кандидатов Евстафьева И. С. (партия "Европейская солидарность", ОВО №78), Коваль Л. И. (партия "Сила и честь", ОВО №130) и Середу А. А. (партия "Оппозиционный блок", ОВО №183).