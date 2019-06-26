ЦИК определила порядок расположения партий в бюллетенях

26 июня, 2019, 15:25

В ЦИК состоялась жеребьевка по номерах политических партий, под которыми они будут в избирательных бюллетенях

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV с ЦИК.

"Оппозиционный блок" "Сила и честь" Всеукраинское Объединение "Батькивщина" "Патриот" "Сила людей" "Оппозиционная Платформа "За жизнь" "Партия зеленых Украины" "Всеукраинское объединение "Факел" Объединение "Самопомич" "Европейская Солидарность" "Украинская стратегия Гройсмана" "Гражданская позиция" "Социальная справедливость" "Слуга народа" "Сила права" "Радикальная партия Ляшко" "Партия Шария" "Голос" "Политическая партия" Независимость "" "Аграрная партия Украины" Всеукраинское объединение "Свобода"

Напомним, парламентские выборы состоятся 21 июля 2019. А до 15 июля можно изменить место голосования на выборах. Для этого надо только паспорт и заявление (ЦИК отменила справки для изменения места голосования).