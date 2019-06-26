ЦИК определила порядок расположения партий в бюллетенях
26 июня, 2019, 15:25
В ЦИК состоялась жеребьевка по номерах политических партий, под которыми они будут в избирательных бюллетенях
Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV с ЦИК.
- "Оппозиционный блок"
- "Сила и честь"
- Всеукраинское Объединение "Батькивщина"
- "Патриот"
- "Сила людей"
- "Оппозиционная Платформа "За жизнь"
- "Партия зеленых Украины"
- "Всеукраинское объединение "Факел"
- Объединение "Самопомич"
- "Европейская Солидарность"
- "Украинская стратегия Гройсмана"
- "Гражданская позиция"
- "Социальная справедливость"
- "Слуга народа"
- "Сила права"
- "Радикальная партия Ляшко"
- "Партия Шария"
- "Голос"
- "Политическая партия" Независимость ""
- "Аграрная партия Украины"
- Всеукраинское объединение "Свобода"
Напомним, парламентские выборы состоятся 21 июля 2019. А до 15 июля можно изменить место голосования на выборах. Для этого надо только паспорт и заявление (ЦИК отменила справки для изменения места голосования).
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