Верховный суд отменил повторную жеребьевку партий - ЦИК
8 июля, 2019, 10:36
Верховный суд Украины удовлетворил апелляцию Центральной избирательной комиссии и отменил решение Шестого апелляционного суда, который обязывал провести повторную жеребьевку партий
Об этом в своем Facebook сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая.
"Все же есть справедливость! Мы выиграли Верховный! Выборы 21 июля будут!" - написала Бернацкая.
В то же время ни на сайте Верховного суда, ни на его странице в соцсети Facebook пока нет решения по делу о повторной жеребьевке номеров партий.
- 26 июня ЦИК провела жеребьевку и определила порядок размещения партий в бюллетенях.
- 5 июня лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков заявил, что решение шестого апелляционного административного суда по пережеребьевке может привести к срыву досрочных парламентских выборов.
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