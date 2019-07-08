Верховный суд отменил повторную жеребьевку партий - ЦИК

8 июля, 2019, 10:36

Верховный суд Украины удовлетворил апелляцию Центральной избирательной комиссии и отменил решение Шестого апелляционного суда, который обязывал провести повторную жеребьевку партий

Об этом в своем Facebook сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая.

"Все же есть справедливость! Мы выиграли Верховный! Выборы 21 июля будут!" - написала Бернацкая.

В то же время ни на сайте Верховного суда, ни на его странице в соцсети Facebook пока нет решения по делу о повторной жеребьевке номеров партий.