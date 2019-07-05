Решение о повторной жеребьевке партий может сорвать выборы, - Разумков
Об этом глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил в эфире программы "Право на власть".
"Ситуация опасная, так как часть бюллетеней напечатана", - сказал он.
Разумков добавил, что речь идет о более 5 млн экземпляров, на которые потрачены деньги из бюджета:
"Это может привести к срыву выборов, так как эти бюллетени нужно перепечатать, на это нужно иметь дополнительный ресурс, который в бюджете не предусмотрен".
Он отметил, что второй проблемой в повторной жеребьевке есть время, которое требуется на смену бюллетеней.
"К сожалению, эта кампания очень динамичная, и это может привести к срыву выборов", - рассказал лидер "Слуги народа".
Напомним, решение о повторной жеребьевке суд принял 4 июля. Тогда же глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что "это акция направлена на срыв выборов".
"ЦИК будет оспаривать данное решение и отстаивать права наших граждан провести выборы, которые назначены указом и которые признаны Конституционным судом", - добавила она.
- 26 июня ЦИК провела жеребьевку и определила порядок расположения партий в бюллетенях
- Парламентские выборы состоятся 21 июля 2019 г. А до 15 июля можно изменить место голосования на выборах. Для этого надо только паспорт и заявление (ЦИК отменила справки для изменения места голосования).
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