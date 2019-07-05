Решение о повторной жеребьевке партий может сорвать выборы, - Разумков

5 июля, 2019, 09:20

Решение шестого апелляционного административного суда по поводу пережеребьевки может привести к срыву досрочных парламентских выборов

Об этом глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил в эфире программы "Право на власть".

"Ситуация опасная, так как часть бюллетеней напечатана", - сказал он.

Разумков добавил, что речь идет о более 5 млн экземпляров, на которые потрачены деньги из бюджета:

"Это может привести к срыву выборов, так как эти бюллетени нужно перепечатать, на это нужно иметь дополнительный ресурс, который в бюджете не предусмотрен".

Он отметил, что второй проблемой в повторной жеребьевке есть время, которое требуется на смену бюллетеней.

"К сожалению, эта кампания очень динамичная, и это может привести к срыву выборов", - рассказал лидер "Слуги народа".

Напомним, решение о повторной жеребьевке суд принял 4 июля. Тогда же глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что "это акция направлена на срыв выборов".

"ЦИК будет оспаривать данное решение и отстаивать права наших граждан провести выборы, которые назначены указом и которые признаны Конституционным судом", - добавила она.