Суд обязал ЦИК провести повторную жеребьевку партий
4 июля, 2019, 19:17
Шестой апелляционный административный суд принял решение о пережеребьевке, ЦИК планирует обжаловать это решение
Об этом во время заседания ЦИК сообщила глава комиссии Татьяна Слипачук, передает "Укринформ".
"Шестой апелляционный административный суд принял решение о пережеребьевке. На сегодняшний момент напечатано фактически 5 млн 200 тыс. бюллетеней. Мне сейчас сложно прокомментировать все юридические аспекты принятого решения, но я вам сообщаю, что эта акция направлена на срыв выборов", - сказала она.
По ее словам, ЦИК будет обжаловать это решение.
"ЦИК будет оспаривать данное решение и отстаивать права наших граждан провести выборы, которые назначены указом и которые признаны Конституционным судом", - добавила она.
- 26 июня ЦИК провела жеребьевку и определила порядок расположения партий в бюллетенях
- Парламентские выборы состоятся 21 июля 2019 года. А до 15 июля можно изменить место голосования на выборах. Для этого надо только паспорт и заявление (ЦИК отменила справки для изменения места голосования).
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