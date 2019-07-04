Суд обязал ЦИК провести повторную жеребьевку партий

4 июля, 2019, 19:17

Шестой апелляционный административный суд принял решение о пережеребьевке, ЦИК планирует обжаловать это решение

Об этом во время заседания ЦИК сообщила глава комиссии Татьяна Слипачук, передает "Укринформ".

"Шестой апелляционный административный суд принял решение о пережеребьевке. На сегодняшний момент напечатано фактически 5 млн 200 тыс. бюллетеней. Мне сейчас сложно прокомментировать все юридические аспекты принятого решения, но я вам сообщаю, что эта акция направлена на срыв выборов", - сказала она.

По ее словам, ЦИК будет обжаловать это решение.

"ЦИК будет оспаривать данное решение и отстаивать права наших граждан провести выборы, которые назначены указом и которые признаны Конституционным судом", - добавила она.