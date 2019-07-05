Зеленский назначил главного следователя СБУ и двух заместителей главы спецслужбы

5 июля, 2019, 12:01

Об этом говорится в указах, обнародованных пресс-службой президента.

Начальником Главного следственного управления назначен Богдан Тиводар, который до этого с 2014 года работал в должности заместителя начальника Главного следственного управления. В 2008-2009 годах Тиводар в должности начальника управления СБУ в Закарпатской области зарекомендовал себя как активный борец против русинского и венгерского сепаратизма.

Заместителями главы СБУ назначен Анатолий Дублик (экс-начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ) и Александр Карпенко, ранее работавший начальником Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.