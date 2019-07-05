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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил главного следователя СБУ и двух заместителей главы спецслужбы

Зеленский назначил главного следователя СБУ и двух заместителей главы спецслужбы


фото: RFE
Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальника Главного следственного управления СБУ и двух заместителей главы СБУ

Об этом говорится в указах, обнародованных пресс-службой президента.

Начальником Главного следственного управления назначен Богдан Тиводар, который до этого с 2014 года работал в должности заместителя начальника Главного следственного управления. В 2008-2009 годах Тиводар в должности начальника управления СБУ в Закарпатской области зарекомендовал себя как активный борец против русинского и венгерского сепаратизма.

Заместителями главы СБУ назначен Анатолий Дублик (экс-начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ) и Александр Карпенко, ранее работавший начальником Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

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