Зеленский назначил главного следователя СБУ и двух заместителей главы спецслужбы
5 июля, 2019, 12:01
Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальника Главного следственного управления СБУ и двух заместителей главы СБУ
Об этом говорится в указах, обнародованных пресс-службой президента.
Начальником Главного следственного управления назначен Богдан Тиводар, который до этого с 2014 года работал в должности заместителя начальника Главного следственного управления. В 2008-2009 годах Тиводар в должности начальника управления СБУ в Закарпатской области зарекомендовал себя как активный борец против русинского и венгерского сепаратизма.
Заместителями главы СБУ назначен Анатолий Дублик (экс-начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ) и Александр Карпенко, ранее работавший начальником Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.
- Напомним, президент Владимир Зеленский во время инаугурации попросил Верховную Раду уволить глав ГПУ, СБУ и Минобороны.
- Верховная Рада Украины отказалась поддержать проект постановления об увольнении главы СБУ Василия Грицака.
- Зеленский назначил первым заместителем главы СБУ руководителя "95 квартала" Ивана Баканова.
- Глава спецслужбы Василий Грицак пошел в отпуск , Баканов занял должность временно исполняющего обязанности руководителя СБУ.
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