Рада отклонила предложение уволить главу СБУ Грицака

6 июня, 2019, 13:51

Верховная Рада Украины отказалась поддержать проект постановления об увольнении главы СБУ Василия Грицака

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За проект постановления №10345 проголосовали лишь 78 нардепов при 226 минимально необходимых.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада отказалась уволить министра иностранных дел Павла Климкина и главу Минобороны Степана Полторака.