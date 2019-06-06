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Espreso.tvОбществоРада отклонила предложение уволить главу СБУ Грицака

Рада отклонила предложение уволить главу СБУ Грицака

Верховная Рада Украины отказалась поддержать проект постановления об увольнении главы СБУ Василия Грицака

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За проект постановления №10345 проголосовали лишь 78 нардепов при 226 минимально необходимых.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада отказалась уволить министра иностранных дел Павла Климкина и главу Минобороны Степана Полторака.

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