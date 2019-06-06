Рада отклонила предложение уволить главу СБУ Грицака
6 июня, 2019, 13:51
Верховная Рада Украины отказалась поддержать проект постановления об увольнении главы СБУ Василия Грицака
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За проект постановления №10345 проголосовали лишь 78 нардепов при 226 минимально необходимых.
Напомним, ранее сообщалось, что Рада отказалась уволить министра иностранных дел Павла Климкина и главу Минобороны Степана Полторака.
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