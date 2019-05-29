//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГрицак идет в отпуск, СБУ будет руководить Баканов с "Квартала 95" - СМИ

Грицак идет в отпуск, СБУ будет руководить Баканов с "Квартала 95" - СМИ


фото: 112.ua
С понедельника, 3 июня, обязанности главы СБУ будет временно исполнять первый заместитель главы ведомства Иван Баканов

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на СБУ.

Глава спецслужбы Василий Грицак с 3 июня уходит в отпуск.

"С понедельника Грицак находится в отпуске. Временно исполняющий обязанности главы СБУ - Баканов", - сообщили в СБУ.

Собеседник агентства отметил, что по процедуре первый заместитель назначается в. и. о. на время пребывания главы ведомства в отпуске, однако не уточнил, сколько он продлится.

Иван Баканов с 25 января 2013 года руководил ООО "Квартал 95", а с 27 декабря 2013 стал руководителем ООО "Студия Квартал-95". С 2 декабря 2017 Иван Баканов - лидер партии "Слуга народа".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

29 мая, 2019 среда

больше новостей

29 мая, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать