Грицак идет в отпуск, СБУ будет руководить Баканов с "Квартала 95" - СМИ

29 мая, 2019, 22:58

С понедельника, 3 июня, обязанности главы СБУ будет временно исполнять первый заместитель главы ведомства Иван Баканов

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на СБУ.

Глава спецслужбы Василий Грицак с 3 июня уходит в отпуск.

"С понедельника Грицак находится в отпуске. Временно исполняющий обязанности главы СБУ - Баканов", - сообщили в СБУ.

Собеседник агентства отметил, что по процедуре первый заместитель назначается в. и. о. на время пребывания главы ведомства в отпуске, однако не уточнил, сколько он продлится.

Иван Баканов с 25 января 2013 года руководил ООО "Квартал 95", а с 27 декабря 2013 стал руководителем ООО "Студия Квартал-95". С 2 декабря 2017 Иван Баканов - лидер партии "Слуга народа".