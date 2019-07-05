В "Сампдории" рассказали, продолжают ли интересоваться Малиновским

5 июля, 2019, 11:30

Президент "Сампдории" Массимо Ферреро прокомментировал интерес клуба к футболисту сборной Украины Руслану Малиновскому

Слова руководителя клуба цитирует Football-Italia со ссылкой на телеканал SportItalia.

"Малиновский? Мы общаемся с "Генк" по поводу его трансфера, нам очень нравится его игра", - сказал Ферреро.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Украины близок к переходу в "Аталанту", но впоследствии фаворитом в борьбе за Малиновского стала "Сампдория". К этому интерес к украинцам проявлял "Наполи".

В прошлом сезоне в активе Малиновского 51 матч за "Генк" во всех турнирах, где он забил 16 голов и отдал 16 голевых пасов.