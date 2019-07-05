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Espreso.tvСпортВ "Сампдории" рассказали, продолжают ли интересоваться Малиновским

В "Сампдории" рассказали, продолжают ли интересоваться Малиновским


фото: krcgenk.be
Президент "Сампдории" Массимо Ферреро прокомментировал интерес клуба к футболисту сборной Украины Руслану Малиновскому

Слова руководителя клуба цитирует Football-Italia со ссылкой на телеканал SportItalia.

"Малиновский? Мы общаемся с "Генк" по поводу его трансфера, нам очень нравится его игра", - сказал Ферреро.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Украины близок к переходу в "Аталанту", но впоследствии фаворитом в борьбе за Малиновского стала "Сампдория". К этому интерес к украинцам проявлял "Наполи".

В прошлом сезоне в активе Малиновского 51 матч за "Генк" во всех турнирах, где он забил 16 голов и отдал 16 голевых пасов.

  • Напомним, 24 июня "Сампдория" предложила 12 млн евро плюс бонусы за полузащитника сборной Украины и "Генка" Руслана Малиновского.
  • 27 июня стало известно, что Руслан Малиновский дал согласие на возможный переход в "Сампдорию".
  • 2 июля была информация, что итальянская "Сампдория" согласилась заплатить бельгийскому "Генке" за полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского 20 млн евро.
  • 3 июля сообщили, что итальянская "Сампдория" отказалась от трансфера украинского полузащитника Руслана Малиновского.

 

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