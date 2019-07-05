В "Сампдории" рассказали, продолжают ли интересоваться Малиновским
5 июля, 2019, 11:30
Президент "Сампдории" Массимо Ферреро прокомментировал интерес клуба к футболисту сборной Украины Руслану Малиновскому
Слова руководителя клуба цитирует Football-Italia со ссылкой на телеканал SportItalia.
"Малиновский? Мы общаемся с "Генк" по поводу его трансфера, нам очень нравится его игра", - сказал Ферреро.
Ранее сообщалось, что игрок сборной Украины близок к переходу в "Аталанту", но впоследствии фаворитом в борьбе за Малиновского стала "Сампдория". К этому интерес к украинцам проявлял "Наполи".
В прошлом сезоне в активе Малиновского 51 матч за "Генк" во всех турнирах, где он забил 16 голов и отдал 16 голевых пасов.
- Напомним, 24 июня "Сампдория" предложила 12 млн евро плюс бонусы за полузащитника сборной Украины и "Генка" Руслана Малиновского.
- 27 июня стало известно, что Руслан Малиновский дал согласие на возможный переход в "Сампдорию".
- 2 июля была информация, что итальянская "Сампдория" согласилась заплатить бельгийскому "Генке" за полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского 20 млн евро.
- 3 июля сообщили, что итальянская "Сампдория" отказалась от трансфера украинского полузащитника Руслана Малиновского.
Читайте также
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
Читайте также
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем