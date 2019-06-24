За футболиста сборной Украины предложили 12 млн евро плюс бонусы

24 июня, 2019, 11:55

Итальянская "Сампдория" предложила 12 млн евро плюс бонусы за полузащитника сборной Украины и "Генка" Руслана Малиновского

Об этом сообщает voetbalprimeur.be.

Итальянский клуб сделал предложение "Генке" в размере 12 млн евро за украинца. Также еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов. Руслан должен заменить полузащитника Дениса Прата, который близок к переходу в "Арсенал". Сам Малиновский хотел бы перейти в "Аталанту".

Называют разную трансферную стоимость футболиста - от 10 до 20 млн евро.