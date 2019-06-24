//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЗа футболиста сборной Украины предложили 12 млн евро плюс бонусы

За футболиста сборной Украины предложили 12 млн евро плюс бонусы


фото: Photo News
Итальянская "Сампдория" предложила 12 млн евро плюс бонусы за полузащитника сборной Украины и "Генка" Руслана Малиновского

Об этом сообщает voetbalprimeur.be.

Итальянский клуб сделал предложение "Генке" в размере 12 млн евро за украинца. Также еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов. Руслан должен заменить полузащитника Дениса Прата, который близок к переходу в "Арсенал". Сам Малиновский хотел бы перейти в "Аталанту".

Называют разную трансферную стоимость футболиста - от 10 до 20 млн евро.

  • Напомним, 23 мая "Наполи" начал переговоры о переходе полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.
  • 28 мая полузащитник сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслан Малиновский прокомментировал информацию о возможном переходе в "Наполи" или другие клубы.
  • Конкурентом итальянского "Наполи" в борьбе за полузащитника "Генка" и сборной Украины Руслана Малиновского стал лиссабонский "Спортинг" .
  • 21 июня стало известно, что итальянская "Сампдория" хочет побороться с "Аталантой", "Наполи" и "Спортингом" за полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 июня, 2019 понедельник

больше новостей

24 июня, 2019 понедельник

23 июня, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать