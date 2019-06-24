За футболиста сборной Украины предложили 12 млн евро плюс бонусы
24 июня, 2019, 11:55
Итальянская "Сампдория" предложила 12 млн евро плюс бонусы за полузащитника сборной Украины и "Генка" Руслана Малиновского
Об этом сообщает voetbalprimeur.be.
Итальянский клуб сделал предложение "Генке" в размере 12 млн евро за украинца. Также еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов. Руслан должен заменить полузащитника Дениса Прата, который близок к переходу в "Арсенал". Сам Малиновский хотел бы перейти в "Аталанту".
Называют разную трансферную стоимость футболиста - от 10 до 20 млн евро.
- Напомним, 23 мая "Наполи" начал переговоры о переходе полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.
- 28 мая полузащитник сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслан Малиновский прокомментировал информацию о возможном переходе в "Наполи" или другие клубы.
- Конкурентом итальянского "Наполи" в борьбе за полузащитника "Генка" и сборной Украины Руслана Малиновского стал лиссабонский "Спортинг" .
- 21 июня стало известно, что итальянская "Сампдория" хочет побороться с "Аталантой", "Наполи" и "Спортингом" за полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.
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