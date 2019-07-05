Супрун: Благодарность уменьшает риск сердечных приступов и мотивирует политиков

5 июля, 2019, 17:01

Супрун научно обосновала пользу благодарности

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на странице в Facebook.

По словам Супрун, в период активной политической борьбы, плохих новостей и растущей агрессии, важно не забывать о важном. А именно, о привычке благодарить.

Супрун привела подтверждение пользы благодарности.

В частности, "людям, как социальным существам, важно чувствовать себя нужными. Благодарность помогает создать это ощущение. Кроме того, "спасибо" является своеобразной прививкой от неуверенности. Ведь порой мы не знаем, действительно ли наша помощь нужна".

"Также благодарность уменьшает риски сердечных приступов. Исследования показали, что люди, которые регулярно ведут дневник благодарностей, имеют более здоровое сердце, чем те, кто просто фиксируют события в течение дня - мысленно или в заметках", - добавила Супрун.

Таким образом, можно прийти к выводу, что благодарность - это профилактика многих болезней и гарант психического здоровья. Ведь, по словам Супрун, благодарность помогает бороться с депрессией, защищает от стресса, негативных эмоций и помогает уснуть.

Супрун отметила, что работникам государственных учреждений тоже важно слышать благодарности. Ведь это дополнительная мотивация.

"Люди, которые работают в государственных учреждениях, воплощают изменения и выстраивают здоровые процессы в стране, нуждаются в дополнительной мотивации. Мы привыкли значительно больше жаловаться, чем делиться благодарностью с работниками государственной или коммунальной сферы", - сказала Супрун.