Закон о дематюкации к лицу Северной Корее, а не европейскому государству, - Супрун

3 июля, 2019, 21:00

3 июля и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в сети привела ряд аргументов против законопроекта Ольги Богомолец по дематюкации

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в заметке на Facebook.

"Иногда бывает так, что некоторые народные депутаты чувствуют себя совершенно забытыми и никому не нужными. Поэтому, чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание, они пишут законопроекты, которые к лицу скорее Северной Корее, чем современному европейскому государству. К примеру, предлагают запретить материться", - написала Супрун.

Супрун научно обосновала использование ненормативной лексики.

В частности, написала, что "метко и точно примененная брань, описывающая наше отношение к ситуации, и не направленная обидеть собеседника, полезная для здоровья [...] Если мы реагируем нецензурной лексикой на сложную неприятную ситуацию, а не на человека, то чувствуем облегчение".

По словам Супрун, люди таким образом очищаются от плохих эмоций, таких как боль при тренировке, травмы, тревога, удивление или испуг.

"Эти нейромедиаторы участвуют в обезболивании или удовлетворении. Слова на "б" или "с" не заменят качественной анестезии, но исследования показали эффективность ругательства в уменьшении боли, усилении сердцебиения и повышении болевого порога. Если нам трудно и мы одним словом это выразили, мозг это воспринимает как запуск программы защиты и нападения - "держись!" ", - добавила она.

В то же время, Супрун отметила, что "матом следует пользоваться в самый нужный момент, а не говорить на нем постоянно. Иначе мозг привыкает и перестает воспринимать брань как нечто экстраординарное".