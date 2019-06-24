Тяжелое похмелье, преждевременные роды, выкидыш: Супрун рассказала об опасности алкоголя во время беременности
Об этом говорится в заметке Супрун в Facebook.
"Токсическое воздействие любого алкогольного напитка для плода сопоставимо с тяжелым похмельем у взрослого человека. Для мозга ребенка, который развивается, это очень трудно и всегда имеет негативные последствия. Кроме того, алкоголь может стать причиной выкидыша или нарушения прикрепления зародыша в матке", - написала Супрун.
По словам Супрун, употреблять алкоголь нельзя на протяжении всей беременности. Ведь, например, сердце малыша начинает биться в конце первого месяца и это может пагубно повлиять на развитие клеток сердца. Также употребление алкоголя может отразиться на нервной системе. А это в дальнейшем повлияет на способность ребенка учиться и запоминать.
Ключевая причина опасности алкоголя по словам Супрун, кроется в том, что печень малыша формируется в течение всей беременности. Это означает, что ребенок в утробе не способен вывести алкоголь из своего организма.
Супрун отметила, что если женщина употребляла алкоголь до беременности, то стоит об этом сообщить врачу. В дополнение, если женщина пытается забеременеть, то алкоголь необходимо исключить из своего рациона.
Также, по словам руководительницы МЗ, употребление алкоголя беременной женщиной может спровоцировать преждевременные роды.
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