//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТяжелое похмелье, преждевременные роды, выкидыш: Супрун рассказала об опасности алкоголя во время беременности

Тяжелое похмелье, преждевременные роды, выкидыш: Супрун рассказала об опасности алкоголя во время беременности

И. о. министра здравоохранения Ульяна Cупрун опровергла мифы о "безопасном" употреблении небольших порций алкоголя во время беременности и рассказала о последствиях воздействия спиртного для малыша

Об этом говорится в заметке Супрун в Facebook.

"Токсическое воздействие любого алкогольного напитка для плода сопоставимо с тяжелым похмельем у взрослого человека. Для мозга ребенка, который развивается, это очень трудно и всегда имеет негативные последствия. Кроме того, алкоголь может стать причиной выкидыша или нарушения прикрепления зародыша в матке", - написала Супрун.

По словам Супрун, употреблять алкоголь нельзя на протяжении всей беременности. Ведь, например, сердце малыша начинает биться в конце первого месяца и это может пагубно повлиять на развитие клеток сердца. Также употребление алкоголя может отразиться на нервной системе. А это в дальнейшем повлияет на способность ребенка учиться и запоминать.

Ключевая причина опасности алкоголя по словам Супрун, кроется в том, что печень малыша формируется в течение всей беременности. Это означает, что ребенок в утробе не способен вывести алкоголь из своего организма.

Супрун отметила, что если женщина употребляла алкоголь до беременности, то стоит об этом сообщить врачу. В дополнение, если женщина пытается забеременеть, то алкоголь необходимо исключить из своего рациона.

Также, по словам руководительницы МЗ, употребление алкоголя беременной женщиной может спровоцировать преждевременные роды.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 июня, 2019 понедельник

больше новостей

24 июня, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать