Тяжелое похмелье, преждевременные роды, выкидыш: Супрун рассказала об опасности алкоголя во время беременности

24 июня, 2019, 21:10

И. о. министра здравоохранения Ульяна Cупрун опровергла мифы о "безопасном" употреблении небольших порций алкоголя во время беременности и рассказала о последствиях воздействия спиртного для малыша

Об этом говорится в заметке Супрун в Facebook.

"Токсическое воздействие любого алкогольного напитка для плода сопоставимо с тяжелым похмельем у взрослого человека. Для мозга ребенка, который развивается, это очень трудно и всегда имеет негативные последствия. Кроме того, алкоголь может стать причиной выкидыша или нарушения прикрепления зародыша в матке", - написала Супрун.

По словам Супрун, употреблять алкоголь нельзя на протяжении всей беременности. Ведь, например, сердце малыша начинает биться в конце первого месяца и это может пагубно повлиять на развитие клеток сердца. Также употребление алкоголя может отразиться на нервной системе. А это в дальнейшем повлияет на способность ребенка учиться и запоминать.

Ключевая причина опасности алкоголя по словам Супрун, кроется в том, что печень малыша формируется в течение всей беременности. Это означает, что ребенок в утробе не способен вывести алкоголь из своего организма.

Супрун отметила, что если женщина употребляла алкоголь до беременности, то стоит об этом сообщить врачу. В дополнение, если женщина пытается забеременеть, то алкоголь необходимо исключить из своего рациона.

Также, по словам руководительницы МЗ, употребление алкоголя беременной женщиной может спровоцировать преждевременные роды.