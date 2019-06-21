Cупрун рассказала, от чего зависит запах тела украинцев летом

21 июня, 2019, 20:24

И.о. министра здравоохранения дала советы на деликатную тему

Об этом руководительница МЗ Ульяна Супрун рассказала в Facebook.

По словам Супрун, тема запаха очень актуальна в летний зной. Однако, не всегда высокая температура является определяющим фактором. Ведь есть целый ряд факторов, которые влияют на наш запах - рацион, гормоны, генетика, эмоциональное состояние, виды бактерий, живущих на коже и косметические средства, которыми мы пользуемся.

Супрун поделилась интересными фактами о разновидности пота, о запахе "счастье" и "страха" и о ситуации, когда плохого запаха не избежать.

"Есть доказательства, что близнецы даже имеют одинаковый запах. Также известно, что привлекательность или непривлекательность нашего запаха для противоположного пола частично связана со степенью родства генов. То есть мы склонны отдавать предпочтение запахам представителей противоположного пола, которые с нами менее генетически родственны. А это - эволюционная предпосылка для сильного и здорового потомства", - добавила она.

Кроме того, заметила, что генетика иногда также бывает довольно жестокая и беспощадная. Ведь человек вопреки собственной воле из-за мутации в гене фермента может пахнуть гнилой рыбой. Болезнь называется триметиламинурией.

Также, она предостерегла от употребления продуктов с высоким содержанием серы. Среди них наиболее популярны - это лук, чеснок, кольраби или даже брокколи. Из-за этого тело пахнуть неприятно. Это касается и чрезмерного потребления алкоголя и углеводов.

В дополнение, в зависимости от эмоционального состояния человек также может пахнуть по-разному - то "счастьем" или "страхом". А от этого зависит наша привлекательность.