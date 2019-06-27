Не высасывать яд и не пить кофе: Супрун посоветовала, чего не надо делать после укуса змеи
Об этом руководительница МЗ Ульяна Супрун написала в Facebook.
Что делать, если вас укусила змея:
▪ Освободите место укуса от любого сжатия (от обуви, одежды или украшений). Особенно при быстром нарастании отека.
▪ Во время транспортировки желательно зафиксировать конечность в приподнятом положении - с помощью шины или подручными средствами.
▪ Место укуса нужно обработать антисептическим раствором. Для этого на рану накладывается циркулярная повязка, слегка сдавливает конечность. С помощью нее можно предотвратить загрязнение раны и уменьшить скорость распространения яда по лимфатическим сосудам.
▪ Если у пострадавшего есть тревога - следует его / ее успокоить или дать успокоительные средства.
Чего не стоит делать:
▪ Не пытайтесь обрабатывать рану дополнительно.
▪ Не прижигайте рану но не прикладывайте лед.
▪ Не налагайте жгут. Это противопоказано из-за многочисленных осложнений при его применении.
▪ Не высасывайте яд. Эффективность этой процедуры достаточно сомнительна. В частности ограничена во времени - это нужно делать не позднее чем за 5-7 минут с момента укуса. При этом у человека, оказывает подобную помощь не должно быть повреждений (ран, язв) в ротовой полости.
▪ Не употребляйте алкоголь или кофеин.
▪ Не пытайтесь поймать или убить змею. Попробуйте запомнить ее его цвет и форму - это может помочь в лечении.
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