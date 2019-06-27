Не высасывать яд и не пить кофе: Супрун посоветовала, чего не надо делать после укуса змеи

27 июня, 2019, 13:58

Укусы опасны именно осложнениями, которые могут после них возникнуть

Об этом руководительница МЗ Ульяна Супрун написала в Facebook.

Что делать, если вас укусила змея:

▪ Освободите место укуса от любого сжатия (от обуви, одежды или украшений). Особенно при быстром нарастании отека.

▪ Во время транспортировки желательно зафиксировать конечность в приподнятом положении - с помощью шины или подручными средствами.

▪ Место укуса нужно обработать антисептическим раствором. Для этого на рану накладывается циркулярная повязка, слегка сдавливает конечность. С помощью нее можно предотвратить загрязнение раны и уменьшить скорость распространения яда по лимфатическим сосудам.

▪ Если у пострадавшего есть тревога - следует его / ее успокоить или дать успокоительные средства.

Чего не стоит делать:

▪ Не пытайтесь обрабатывать рану дополнительно.

▪ Не прижигайте рану но не прикладывайте лед.

▪ Не налагайте жгут. Это противопоказано из-за многочисленных осложнений при его применении.

▪ Не высасывайте яд. Эффективность этой процедуры достаточно сомнительна. В частности ограничена во времени - это нужно делать не позднее чем за 5-7 минут с момента укуса. При этом у человека, оказывает подобную помощь не должно быть повреждений (ран, язв) в ротовой полости.

▪ Не употребляйте алкоголь или кофеин.

▪ Не пытайтесь поймать или убить змею. Попробуйте запомнить ее его цвет и форму - это может помочь в лечении.