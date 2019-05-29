До 15 июля можно изменить место голосования на выборах. "Опора" рассказала, как это сделать

29 мая, 2019, 09:12

К 15 июля 2019 года включительно необходимо обратиться в отдел ведения Государственного реестра избирателей для изменения места голосования

Об этом сообщает гражданская сеть "Опора" .

До 15 июля прийти в отдел ведения ДРВ, где зарегистрирован избиратель, или где будет находиться в день голосования.

Их адреса можно найти здесь . До выборов отделы ведения ДРВ работать и в выходные.

Что нужно сделать, чтобы украинские избиратели смогли проголосовать за границей, читайте здесь .

Документы. Если избиратель является внутренне перемещенным лицом, то с собой необходимо будет иметь только паспорт. Другие избиратели должны предоставить документы, подтверждающие необходимость изменения места голосования. Это могут быть: справка с работы или учебы, билеты на самолет или поезд, договор аренды жилья.

Написать заявление, где указать желаемый участок для голосования и причину изменения места голосования.

Необходимо написать заявление установленного образца о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса. Бланк заявления можно скачать на сайте ДРВ, чтобы заполнить заранее, или взять распечатанный в отделе ДРВ. В заявлении необходимо указать адрес фактического места жительства, или номер участка, на котором планируете голосовать. Адреса участков можно найти на карте здесь , или здесь .

Также необходимо указать причину изменения места голосования. Для переселенцев это может быть "изменение места голосования происходит из-за того, что избирательный адрес находится на временно неподконтрольной украинской власти территории", а другие граждане должны написать свою причину для изменения места голосования, которая подтверждена документами.

Получить удостоверение об изменении места голосования. ДРВ выдаст удостоверение о временном изменении места голосования, где будет указана дата выборов (21 июля 2019), а также номер избирательного участка для голосования.

В день голосования, 21 июля 2019 года, необходимо будет прийти на этот новый участок с паспортом с 8:00 до 20:00.