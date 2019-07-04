В Харькове "заминировали" стадион и станцию метро
4 июля, 2019, 20:19
Полиция проверяет информацию о заминировании стадиона "Металлист" и станции метро "Спортивная"
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Сообщение о закладке взрывчатки на стадионе "Металлист" и станции метро "Спортивная" поступило в полицию 4 июля", - отмечают в полиции.
Сообщается, что по адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
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