В Харькове "заминировали" стадион и станцию метро

4 июля, 2019, 20:19

Полиция проверяет информацию о заминировании стадиона "Металлист" и станции метро "Спортивная"

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Сообщение о закладке взрывчатки на стадионе "Металлист" и станции метро "Спортивная" поступило в полицию 4 июля", - отмечают в полиции.

Сообщается, что по адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится осмотр помещений и прилегающей территории.