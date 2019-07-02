За последний месяц в Украине полицейские зафиксировали почти 15 тысяч сообщений о "заминировании"

2 июля, 2019, 17:25

За последний месяц по всей стране полицейские зафиксировали почти 15 тысяч фиктивных сообщений о заминировании

Об этом сообщает программа "Полицейская волна" на телеканале "Еспресо".

Взрывотехникам Национальной полиции Украины сейчас - труднее всего, ведь они несут службу в усиленном режиме. Мало спят, много работают. В боевой выезд ребята выезжают в полном снаряжении. В их комплекте - поисковое зеркало, фонарь, аптечка и защитные костюмы. Если вызов оказался все же не ложным, то полицейские-взрывотехники действуют уже по другому алгоритму.

"В зависимости от площади обзора, для того, чтобы был оптимизирован сам обзор привлекаются дополнительные силы, то есть может быть не одна группа - а несколько групп и привлекаются специалисты кинологической службы, наши кинологи для того, чтобы был полный обзор и наиболее эффективный", - рассказывает первый заместитель начальника департамента взрывотехнической службы ЧП Украины Андрей Покушалов.

К счастью, пока ни одной взрывчатки во время оперативных отработок, найдено не было. Все минирования оказались ложными. Анонимы - в основном не люди, а роботы. Серверы, с которых сообщалось о заминировании, находятся на территории России или оккупированных областей Донецка и Луганска, а также в Крыму. В полиции отмечают, что и сами украинцы стали чаще звонить с такими ложными сообщениями.

"Поступило сообщение о замене атомной станции в городе Энергодар. Проведенным осмотром места происшествия взрывоопасных предметов не было обнаружено. В ходе досудебного расследования было установлено, что указанное сообщение осуществил с мобильного телефона житель Хортицкого района города Запорожья", - говорит следователь Хортицкого ОП ДВП ГУНП в Запорожской области Глеб Токмалаев.

Псевдоминера задержали. Ему грозит до 6 лет тюрьмы. С начала года правоохранителями задержаны 5 таких минерив.В полиции уже предлагают внедрить и некоторые законодательные изменения. Предлагают усилить уголовную ответственность за ложные сообщения о заминировании. Не только отправлять людей за решетку, но и конфисковывать по решению суда имущество злоумышленников.