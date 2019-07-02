Массовые "заминирования": в МВД рассказали о новом способе реагирования в день выборов
2 июля, 2019, 14:49
Министерство внутренних дел изменило алгоритм принятия решения об эвакуации в день парламентских выборов 21 июля
Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.
"Мы понимаем, что в день голосования есть риск получить большое количество сообщений о заминировании избирательных участков. После соответствующей проверки такие сообщения оказываются ложными, но проверка помещения занимает много времени. Чтобы не допустить срыва процесса председательства в день выборов, приказом министра внутренних дел было изменен алгоритм реагирования на сообщения о заминировании. Отныне решение об эвакуации после обработки всей информации принимает непосредственно руководитель", - сказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.
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