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Espreso.tvОбществоМассовые "заминирования": в МВД рассказали о новом способе реагирования в день выборов

Массовые "заминирования": в МВД рассказали о новом способе реагирования в день выборов


фото: radiosvoboda
Министерство внутренних дел изменило алгоритм принятия решения об эвакуации в день парламентских выборов 21 июля

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"Мы понимаем, что в день голосования есть риск получить большое количество сообщений о заминировании избирательных участков. После соответствующей проверки такие сообщения оказываются ложными, но проверка помещения занимает много времени. Чтобы не допустить срыва процесса председательства в день выборов, приказом министра внутренних дел было изменен алгоритм реагирования на сообщения о заминировании. Отныне решение об эвакуации после обработки всей информации принимает непосредственно руководитель", - сказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

 

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