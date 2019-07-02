В Киеве "заминировали" все детсады и здание суда
2 июля, 2019, 12:12
Во вторник, 2 июля, в Киеве аноним заявил о заминировании всех детских садов
Об этом сообщают "ВартовиЕспресо" .
Еще одно сообщение неизвестного лица касалось заминирования здания Шевченковского райсуда Киева по адресу ул. Дегтяревская 31А.
Сейчас информация о заминировании проверяется, на место происшествия выехали взрывотехники, кинологи и следователи. Во всех случаях решается вопрос об эвакуации людей.
- Напомним, 25 июня в Киеве неизвестные сообщили о заминировании всех детсадов, отделений "скорой", аптек, гостиниц и 23 домов.
Читайте также
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
Читайте также
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем