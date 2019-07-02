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Espreso.tvОбществоВ Киеве "заминировали" все детсады и здание суда

В Киеве "заминировали" все детсады и здание суда


фото: rfe
Во вторник, 2 июля, в Киеве аноним заявил о заминировании всех детских садов

Об этом сообщают "ВартовиЕспресо" .

Еще одно сообщение неизвестного лица касалось заминирования здания Шевченковского райсуда Киева по адресу ул. Дегтяревская 31А.

Сейчас информация о заминировании проверяется, на место происшествия выехали взрывотехники, кинологи и следователи. Во всех случаях решается вопрос об эвакуации людей.

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