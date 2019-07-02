В Киеве "заминировали" все родильные дома и ТРЦ
2 июля, 2019, 17:04
Кинологи, следователи и взрывотехники уже выехали проверять информацию по адресам
Об этом сообщают "Вартови Еспресо".
Аноним сообщил в полицию о "заминировании" в Киеве всех роддомов и торговых центров.
Проверять полученную информацию на места выехали кинологи, следователи и взрывотехники. Решается вопрос об эвакуации людей из помещений.
Министерство внутренних дел решило изменить алгоритм принятия решения об эвакуации в день парламентских выборов 21 июля
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