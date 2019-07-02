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Espreso.tvОбществоВ Киеве "заминировали" все родильные дома и ТРЦ

В Киеве "заминировали" все родильные дома и ТРЦ


фото: tsn
Кинологи, следователи и взрывотехники уже выехали проверять информацию по адресам

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

Аноним сообщил в полицию о "заминировании" в Киеве всех роддомов и торговых центров.

Проверять полученную информацию на места выехали кинологи, следователи и взрывотехники. Решается вопрос об эвакуации людей из помещений.

Министерство внутренних дел решило изменить алгоритм принятия решения об эвакуации в день парламентских выборов 21 июля

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