В переговорах Зозули с испанским клубом произошел радикальный поворот
Об этом сообщает "Футбол 24" .
Испанский клуб готов сделать 29-летнему форварду улучшенное предложение по новому контракту, рассказал журналист El Digital de Albacete и 5maseldescuento Уго Пинья.
"Зозуля хочет остаться в" Альбасете ", поэтому клуб готов пересмотреть свое предложение, которое было сделано две недели назад. В переговорах состоялся радикальный поворот. Если раньше игрок склонялся к переходу, то сейчас не исключает возможности продолжить карьеру в" Альбасете ", - рассказал Пинья.
По его словам, Зозуля пока не имеет конкретных предложений от других клубов, в частности "Гранады".
"Стоит отметить, что Роман пока не получал никаких предложений со стороны" Гранады ", которую называли главным претендентом на форварда", - сказал Пинья.
Контракт Зозули с "Альбасете" завершился 30 июня. Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны "Динамо", испанских "Гранады", "Мальорки", "Вальядолида", а также турецких и японских клубов.
- Напомним, 11 июня стало известно, что украинский форвард испанского "Альбасете" Роман Зозуля может продолжить выступления в киевском "Динамо" .
- 19 июня Роману Зозули поступило предложение продлить соглашение с испанским клубом.
- 21 июня обнародовали новые подробности переговоров Романа Зозули о продлении контракта с "Альбасете".
- 25 июня украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля заинтересовал испанский "Кадис" .
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