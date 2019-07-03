В переговорах Зозули с испанским клубом произошел радикальный поворот

3 июля, 2019, 12:06

Украинский футболист Роман Зозуля может остаться в испанском клубе "Альбасете"

Об этом сообщает "Футбол 24" .

Испанский клуб готов сделать 29-летнему форварду улучшенное предложение по новому контракту, рассказал журналист El Digital de Albacete и 5maseldescuento Уго Пинья.

"Зозуля хочет остаться в" Альбасете ", поэтому клуб готов пересмотреть свое предложение, которое было сделано две недели назад. В переговорах состоялся радикальный поворот. Если раньше игрок склонялся к переходу, то сейчас не исключает возможности продолжить карьеру в" Альбасете ", - рассказал Пинья.

По его словам, Зозуля пока не имеет конкретных предложений от других клубов, в частности "Гранады".

"Стоит отметить, что Роман пока не получал никаких предложений со стороны" Гранады ", которую называли главным претендентом на форварда", - сказал Пинья.

Контракт Зозули с "Альбасете" завершился 30 июня. Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны "Динамо", испанских "Гранады", "Мальорки", "Вальядолида", а также турецких и японских клубов.