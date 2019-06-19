В "Альбасете" определились относительно будущего Зозули

19 июня, 2019, 10:57

Украинский форварду "Альбасете" Роману Зозуле поступило предложение продлить соглашение с испанским клубом

Об этом сообщает El Digital de Albacete .

Действующий контракт Зозули с "Альбасете" завершается 30 июня, и украинец уже попрощался с партнерами по команде. Футболист не против продлить соглашение через теплые отношения с клубом и болельщиками, но требует улучшенные условия. Предыдущее предложение не удовлетворила нападающего в части зарплаты. Зозуля пока не принял, но и не опроверг предложение испанцев.

29-летний украинец уже отправился в отпуск, но переговоры будут продолжаться. Издание вспоминает об интересе к Зозуле со стороны "Динамо" и отмечает, что ему и его семье наверняка нравится такой вариант продолжения карьеры.

В прошлом сезоне Зозуля забил 11 голов и сделал 2 ассиста в 37 матчах за испанский клуб. "Альбасете" по сумме двух матчей уступил в плей-офф "Мальорке" и остался во втором испанском дивизионе.