Зозуля может вернуться в "Динамо", - СМИ
11 июня, 2019, 14:28
Украинский форвард испанского "Альбасете" Роман Зозуля может продолжить выступления в киевском "Динамо"
Об этом сообщает dynamo.kiev.ua .
По информации источника, столичный клуб заинтересован в возвращении своего воспитанника. Переговоры находятся только на предварительном этапе, однако свое предложение 29-летний нападающий уже получил и размышляет над ней.
Контракт с испанским клубом у Романа завершается этим летом, но если "Альбасете" попадет в высший дивизион, то соглашение будет продолжено.
"Альбасете" во втором по силе испанском дивизионе занял четвёртое место и теперь ожидает стыковые матчи за право выступать в Примере.
Кукушка выступал за киевское "Динамо" в период с 2011 по 2016 год, сыграв за основную команду 52 матча и забив 6 голов.
- Напомним, 6 июня украинский нападающий испанского "Альбасете" Роман Зозуля поделился мнением, почему Андрей Шевченко не вызывает его в сборную Украины .
- 9 июня главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, имеет ли форвард испанского "Альбасете" Роман Зозуля шансы вернуться в национальную команду .
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