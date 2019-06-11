Зозуля может вернуться в "Динамо", - СМИ

11 июня, 2019, 14:28

Украинский форвард испанского "Альбасете" Роман Зозуля может продолжить выступления в киевском "Динамо"

Об этом сообщает dynamo.kiev.ua .

По информации источника, столичный клуб заинтересован в возвращении своего воспитанника. Переговоры находятся только на предварительном этапе, однако свое предложение 29-летний нападающий уже получил и размышляет над ней.

Контракт с испанским клубом у Романа завершается этим летом, но если "Альбасете" попадет в высший дивизион, то соглашение будет продолжено.

"Альбасете" во втором по силе испанском дивизионе занял четвёртое место и теперь ожидает стыковые матчи за право выступать в Примере.

Кукушка выступал за киевское "Динамо" в период с 2011 по 2016 год, сыграв за основную команду 52 матча и забив 6 голов.