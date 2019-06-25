В борьбу за Зозулю включился еще один испанский клуб

25 июня, 2019, 12:57

Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля заинтересовал испанский "Кадис"

Об этом сообщает Diario de Cadiz .

Детали перехода и условия контракта остаются неизвестными. Трансфера может помешать желание 29-летнего украинца играть в Ла Лиге или других европейских чемпионатах.

Также проблемой может стать высокая зарплата нападающего, контракт которого с "Альбасете" действует до 30 июня.

Зозулей также интересуются другие испанские клубы - "Вальядолид", "Хетафе" и "Гранада".

В прошлом сезоне "Кадис" финишировал 7-м в турнирной таблице Сегунды.