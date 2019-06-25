В борьбу за Зозулю включился еще один испанский клуб
25 июня, 2019, 12:57
Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля заинтересовал испанский "Кадис"
Об этом сообщает Diario de Cadiz .
Детали перехода и условия контракта остаются неизвестными. Трансфера может помешать желание 29-летнего украинца играть в Ла Лиге или других европейских чемпионатах.
Также проблемой может стать высокая зарплата нападающего, контракт которого с "Альбасете" действует до 30 июня.
Зозулей также интересуются другие испанские клубы - "Вальядолид", "Хетафе" и "Гранада".
В прошлом сезоне "Кадис" финишировал 7-м в турнирной таблице Сегунды.
- Напомним, 11 июня стало известно, что украинский форвард испанского "Альбасете" Роман Зозуля может продолжить выступления в киевском "Динамо" .
- 19 июня украинскому форварду "Альбасете" Роману Зозули поступило предложение продлить соглашение с испанским клубом.
- 21 июня обнародовали новые подробности переговоров украинца Романа Зозули о продлении контракта с "Альбасете".
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