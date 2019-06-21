Стали известны новые подробности переговоров Зозули с "Альбасете"

21 июня, 2019, 09:22

Обнародовали новые подробности переговоров украинца Романа Зозули о продлении контракта с "Альбасете"

Об этом сообщает Radio Marca.

Украинский нападающий Роман Зозуля приостановил переговоры о продлении контракта с "Альбасете". Эту информацию подтвердил журналист El Digital de Albacete Уго Пинья.

Ранее сообщалось, что у Зозули есть предложения от ряда испанских клубов.

Контракт Зозули с "Альбасете" действует до 30 июня.

В этом сезоне Зозуля забил 11 голов и сделал 2 голевых паса в 37 матчах за испанский клуб.