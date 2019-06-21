Стали известны новые подробности переговоров Зозули с "Альбасете"
21 июня, 2019, 09:22
Обнародовали новые подробности переговоров украинца Романа Зозули о продлении контракта с "Альбасете"
Об этом сообщает Radio Marca.
Украинский нападающий Роман Зозуля приостановил переговоры о продлении контракта с "Альбасете". Эту информацию подтвердил журналист El Digital de Albacete Уго Пинья.
Ранее сообщалось, что у Зозули есть предложения от ряда испанских клубов.
Контракт Зозули с "Альбасете" действует до 30 июня.
В этом сезоне Зозуля забил 11 голов и сделал 2 голевых паса в 37 матчах за испанский клуб.
- Напомним, 11 июня стало известно, что украинский форвард испанского "Альбасете" Роман Зозуля может продолжить выступления в киевском "Динамо".
- 18 июня сообщили, что Роман Зозуля сыграл последний матч за "Альбасете".
- 19 июня украинскому форварду "Альбасете" Роману Зозули поступило предложение продлить соглашение с испанским клубом.
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