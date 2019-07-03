Шария сняли с выборов

3 июля, 2019, 22:33

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию блогера Анатолия Шария на досрочных парламентских выборах

Об этом сообщает Громадське.

За это решение проголосовали все присутствующие члены ЦИК.

3 июля Служба безопасности Украины провела проверку и установила, что блогер Анатолий Шарий, который был зарегистрирован кандидатом в народные депутаты, выехал из Украины 24 января 2012 года и с тех пор не возвращался.

Соответствующие результаты проверки СБУ передала Центризбиркому, сообщила пресс-служба ведомства.

"По результатам (проверки, - ред.) сообщаем, что гражданин Шарий А.А. выехал за пределы страны 24.01.2012 года через пункт пропуска "Зерновое" (Сумская обл.) поездом Ковель-Москва и после этого на территорию Украины не въезжал ", - говорится в документе.