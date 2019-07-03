Шария сняли с выборов
3 июля, 2019, 22:33
Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию блогера Анатолия Шария на досрочных парламентских выборах
Об этом сообщает Громадське.
За это решение проголосовали все присутствующие члены ЦИК.
3 июля Служба безопасности Украины провела проверку и установила, что блогер Анатолий Шарий, который был зарегистрирован кандидатом в народные депутаты, выехал из Украины 24 января 2012 года и с тех пор не возвращался.
Соответствующие результаты проверки СБУ передала Центризбиркому, сообщила пресс-служба ведомства.
"По результатам (проверки, - ред.) сообщаем, что гражданин Шарий А.А. выехал за пределы страны 24.01.2012 года через пункт пропуска "Зерновое" (Сумская обл.) поездом Ковель-Москва и после этого на территорию Украины не въезжал ", - говорится в документе.
- Напомним, 2 июля ЦИК зарегистрировала экс-главу АП времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду. Также ЦИК зарегистрировала кандидатом в народные депутаты блогера Анатолия Шария.
- Кассационный административный суд считает недостаточным количество доказательств, которые могли бы подтвердить, что Андрей Клюев и Анатолий Шарий не проживали в Украине в течение последних 5 лет.
- 3 июля Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатом в народные депутаты главы Администрации президента времен Януковича Андрея Клюева.
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