ЦИК зарегистрировала Шария кандидатом в нардепы

2 июля, 2019, 14:39

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в народные депутаты на досрочных выборах в Верховную Раду блогера Анатолия Шария

Об этом сообщила Гражданская сеть "Опора".

"ЦИК зарегистрировала Анатолия Шария кандидатом в депутаты от Партии Шария во исполнение решения суда. В ЦИК отметили, что не имеют другого выхода исполнения решения, как зарегистрировать Шария. При этом некоторые члены ЦИК отметили, что голосуют за абсурдное решение", - говорится в сообщении .

Шарий выступает первым номером в избирательном списке политической силы "Партия Шария".

ЦИК приняла решение большинством голосов во исполнение постановления Верховного суда от 30 июня.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду