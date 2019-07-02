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Espreso.tvОбществоЦИК зарегистрировала Шария кандидатом в нардепы

ЦИК зарегистрировала Шария кандидатом в нардепы


фото: medium.com
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в народные депутаты на досрочных выборах в Верховную Раду блогера Анатолия Шария

Об этом сообщила Гражданская сеть "Опора".

"ЦИК зарегистрировала Анатолия Шария кандидатом в депутаты от Партии Шария во исполнение решения суда. В ЦИК отметили, что не имеют другого выхода исполнения решения, как зарегистрировать Шария. При этом некоторые члены ЦИК отметили, что голосуют за абсурдное решение", - говорится в сообщении .

Шарий выступает первым номером в избирательном списке политической силы "Партия Шария".

ЦИК приняла решение большинством голосов во исполнение постановления Верховного суда от 30 июня.

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