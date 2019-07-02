ЦИК зарегистрировала Шария кандидатом в нардепы
2 июля, 2019, 14:39
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в народные депутаты на досрочных выборах в Верховную Раду блогера Анатолия Шария
Об этом сообщила Гражданская сеть "Опора".
"ЦИК зарегистрировала Анатолия Шария кандидатом в депутаты от Партии Шария во исполнение решения суда. В ЦИК отметили, что не имеют другого выхода исполнения решения, как зарегистрировать Шария. При этом некоторые члены ЦИК отметили, что голосуют за абсурдное решение", - говорится в сообщении .
Шарий выступает первым номером в избирательном списке политической силы "Партия Шария".
ЦИК приняла решение большинством голосов во исполнение постановления Верховного суда от 30 июня.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду
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