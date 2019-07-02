Не могли не выполнить решение Верховного суда: ЦИК зарегистрировала Клюева кандидатом в нардепы

2 июля, 2019, 14:17

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду

Об этом сообщил член ЦИК Михаил Вербенский, передает Еспресо.TV.

Верховный суд Украины признал недостаточными свидетельства ГПУ относительно пребывания Клюева за пределами Украины. Проживание на территории Украины в течение последних 5 лет на момент проведения выборов является обязательным условием, указанным в законе "О выборах в народные депутаты Украины".

В ЦИК сообщили, что у них отсутствуют возможности для выполнения постановления ВСУ иным способом, чем регистрация Клюева кандидатом в нардепы.

"С целью установления факта соответствия Клюева нормам Конституции и законам Украины о выборах народных депутатов ЦИК обратилась в МВД, Государственную миграционную службу, МИД, Нацполицию, ГПУ, СБУ для получения надлежащей информации", - сказал Вербенский.

Согласно информации МВД и МИД, Клюев судимости не имеет, информация о его выезде из Украины отсутствует, а тоже нет сведений о пребывании Клюева на консульском учете.

"Согласно полученной ГПУ информацией, продолжительность пребывания Клюева за рубежом составила 9 дней с 1 по 11 января 2014 года, другой информации в базе данных нет", - сообщил Вербенский.

Вместе с тем, по информации ГПУ, с 2014 года проводятся досудебные расследования, и Клюев объявлен в розыск. С конца 2015 года следственным судьей предоставлено разрешение на задержание подозреваемого. ГПУ отметили, что имеют сведения, что Клюев не находится на территории Украины с февраля 2014 года.

Поэтому ЦИК в соответствии с пунктом 7 ч. 1 ст. 60 ЗУ "О выборах народных депутатов отказала в регистрации Клюеву, выдвинутому "Либеральной партией Украины" кандидатом в нардепы в одномандатном округе № 46 в Донецкой области на внеочередных выборах Украины.

А "Либеральная партия" обратилась с иском в суд и попросила признать противоправным отказ ЦИК.

Решением суда требование ЛПУ удовлетворено, в частности отменено постановление ЦИК от 23 июня 2019 г. об отказе в регистрации в кандидаты в нардепы Клюева. Суд обязал зарегистрировать кандидатом в нардепы Клюева.

"Не согласившись с решением суда, 26 июня ЦИК обратилась в ВСУ с апелляционной жалобой, в которой просила отменить указанное решение суда первой инстанции. По результатам рассмотрения апелляционная жалоба ЦИК удовлетворена частично. Решение Апелляционного суда в части обязательства ЦИК зарегистрировать в нардепы Клюева отменить и принять в той части новое решение, которым обязать Комиссию повторно рассмотреть представленные ЛПУ документы по регистрации Клюева", - отметил член ЦИК.

Так, в постановлении ВСУ от 30 июня суд пришел к выводу, что письмо ГПУ не может служить фактом отсутствия Клюева на территории Украины в течение последних 5 лет. Поэтому ЦИК отмечает, что ею приняты меры, направленные к установлению соблюдения Клюевым требований Конституции Украины и ЗУ "О выборах народных депутатов" по поводу проживания в Украине в течение последних 5 лет на день проведения выборов.

"Учитывая то, что сведения, изложенные в письме ГПУ, признаны ВСУ недостаточными для подтверждения отсутствия Клюева на территории Украины в течение последних 5 лет, а также принимая во внимание, что документы получены от МВД Украины, МИД, СБУ, ГНС не содержат информации о его проживании на территории Украины, в том числе относительно пересечения им границы после 11 января 2014 года, у ЦИК отсутствуют возможности для выполнения постановления ВСУ иным способом, чем регистрация Клюева кандидатом в нардепы", - отметил Вербенский.