ЦИК отменила регистрацию Клюева кандидатом в нардепы
3 июля, 2019, 22:18
Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатом в народные депутаты главы Администрации президента времен Януковича Андрея Клюева
Об этом сообщает Громадське.
За это решение проголосовали все присутствующие члены Центральной избирательной комиссии.
Также члены ЦИК приняли изменения в постановление о бюллетенях, которыми убрали из него фамилию Клюева. Теперь это решение должны сообщить типографиям, печатающим бюллетени.
- Напомним, 2 июля ЦИК зарегистрировала экс-главу АП времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду. Также ЦИК зарегистрировала кандидатом в народные депутаты блогера Анатолия Шария.
- Кассационный административный суд считает недостаточным количество доказательств, которые могли бы подтвердить, что Андрей Клюев и Анатолий Шарий не проживали в Украине в течение последних 5 лет.
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