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Espreso.tvОбществоЦИК отменила регистрацию Клюева кандидатом в нардепы

ЦИК отменила регистрацию Клюева кандидатом в нардепы

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатом в народные депутаты главы Администрации президента времен Януковича Андрея Клюева

Об этом сообщает Громадське.

За это решение проголосовали все присутствующие члены Центральной избирательной комиссии.

Также члены ЦИК приняли изменения в постановление о бюллетенях, которыми убрали из него фамилию Клюева. Теперь это решение должны сообщить типографиям, печатающим бюллетени.

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