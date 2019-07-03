ЦИК отменила регистрацию Клюева кандидатом в нардепы

3 июля, 2019, 22:18

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатом в народные депутаты главы Администрации президента времен Януковича Андрея Клюева

Об этом сообщает Громадське.

За это решение проголосовали все присутствующие члены Центральной избирательной комиссии.

Также члены ЦИК приняли изменения в постановление о бюллетенях, которыми убрали из него фамилию Клюева. Теперь это решение должны сообщить типографиям, печатающим бюллетени.