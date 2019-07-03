В Кассационном суде заявили о недостаточности доказательств непроживания Клюева и Шария в Украине

3 июля, 2019, 13:18

Кассационный административный суд считает недостаточным количество доказательств, которые могли бы подтвердить, что Андрей Клюев и Анатолий Шарий не проживали в Украине в течение последних 5 лет

Об этом заявил глава суда Михаил Смокович во время брифинга, передает Еспресо.TV

"Установлено такое, что доказательств, подтверждающих не пребывание их на территории Украины - недостаточно. Достаточными есть те доказательства, по которым мы четко можем сказать об определенных обстоятельствах. Суды, проверив эти доказательства, установили, что их недостаточно", - сказал Смокович.

По его словам, ЦИК отказывалась регистрировать Шария, потому что взяла только заявление его жены, они вместе с семьей проживают за границей в течение последних 7 лет, а "это доказательство для суда не является надлежащим".

После этого суд попросил ЦИК подобрать другие доказательства.

"Они взяли справку из генпрокуратуры. В ней указано, что 1 января 2015 года Шарий выбыл с территории Украины, а через 10 дней прибыл на территорию Украины. А в розыск он может быть объявлен и находясь на территории страны", - сказал глава суда.

По словам Смоковича, суд посчитал, что недостаточно такой справки и попросил обратиться к ГНСУ, МВД, чтобы предоставили соответствующие доказательства.

Ранее секретарь ЦИК Наталья Бернацька сообщала , что за последние 5 лет, вроде, нет сведений о пересечения слое государственной границы. Также сделали запрос по данных с 2010 года, однако, базы данных является только за последние 5 лет.

Напомним, 2 июля ЦИК зарегистрировала экс-главу АП времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду. Также ЦИК зарегистрировала кандидатом в народные депутаты блогера Анатолия Шария.