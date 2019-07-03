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Espreso.tvОбществоКанада не признает российские "паспорта" жителей ОРДЛО, - МИД

Канада не признает российские "паспорта" жителей ОРДЛО, - МИД


фото: blackseatv
Канада осуждает решение РФ выдавать российские паспорта украинцам с ОРДЛО и принимать меры для обеспечения, что эти паспорта не смогут быть использованы для поездки в Канаду

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Канады.

"Канада предпринимает конкретные действия против длительной российской агрессии в Украине и осуждает решение России выдавать российские паспорта украинским гражданам в Донбассе. Сейчас Канада примет меры для того, чтобы гарантировать, что эти паспорта не смогут быть использованы для поездки в Канаду", - отметили в МИД Канады.

В эти дни в Канаде с официальным визитом находится президент Украины Владимир Зеленский .

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