Канада не признает российские "паспорта" жителей ОРДЛО, - МИД

3 июля, 2019, 11:58

Канада осуждает решение РФ выдавать российские паспорта украинцам с ОРДЛО и принимать меры для обеспечения, что эти паспорта не смогут быть использованы для поездки в Канаду

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Канады.

"Канада предпринимает конкретные действия против длительной российской агрессии в Украине и осуждает решение России выдавать российские паспорта украинским гражданам в Донбассе. Сейчас Канада примет меры для того, чтобы гарантировать, что эти паспорта не смогут быть использованы для поездки в Канаду", - отметили в МИД Канады.

В эти дни в Канаде с официальным визитом находится президент Украины Владимир Зеленский .