Жители оккупированного Донбасса начали получать российские паспорта, - росСМИ

14 июня, 2019, 14:06

В Ростовской области по упрощенной программе российские паспорта получила уже первая группа жителей "ДНР"

Об этом сообщает INTERFAX.RU.

"Сегодня для вас исключительный день! Вы станете собственниками гражданства Российской Федерации и получите документ, удостоверяющий личность гражданина великой страны", - сказал в приветственной речи начальник главного управления МВД России по Ростовской области Олег Агарков.

Автобус с жителями "ДНР" приехал в пятницу днем в село Покровское. Все желающие могли там получить российское гражданство в пункте выдачи паспортов РФ. В церемонии вручения паспортов участвовали депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий и глава Неклиновского района Виталий Даниленко.

Параллельно началась выдача паспортов жителям "ЛНР" в городе Новошахтинск Ростовской области. В пятницу представитель министерства транспорта "ЛНР" сообщил, что первые 30 жителей приехали на российскую территорию получать паспорта РФ.