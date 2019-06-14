Жители оккупированного Донбасса начали получать российские паспорта, - росСМИ
Об этом сообщает INTERFAX.RU.
"Сегодня для вас исключительный день! Вы станете собственниками гражданства Российской Федерации и получите документ, удостоверяющий личность гражданина великой страны", - сказал в приветственной речи начальник главного управления МВД России по Ростовской области Олег Агарков.
Автобус с жителями "ДНР" приехал в пятницу днем в село Покровское. Все желающие могли там получить российское гражданство в пункте выдачи паспортов РФ. В церемонии вручения паспортов участвовали депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий и глава Неклиновского района Виталий Даниленко.
Параллельно началась выдача паспортов жителям "ЛНР" в городе Новошахтинск Ростовской области. В пятницу представитель министерства транспорта "ЛНР" сообщил, что первые 30 жителей приехали на российскую территорию получать паспорта РФ.
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Власть "ЛНР / ДНР" обещает местным жителям деньги за получение российского гражданства.
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Ранее российским МВД сообщалось, что жители оккупированного Донбасса смогут получить российское гражданство, а не отказываясь от украинского.
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