Российские паспорта на Донбассе: РФ разрешила желающим стать "россиянами" не отказываться от гражданства Украины
25 апреля, 2019, 09:04
Из-за "специфики ситуации" жители оккупированного Донбасса смогут получить российское гражданство, не отказываясь от украинского
Об этом сообщает пресс-служба российского МВД.
"Установленный Указом порядок обращения с соответствующим заявлением обусловлен спецификой ситуации и тяжелым положением, в котором находятся граждане Украины и лица без гражданства, проживающие на территориях "ДНР" и "ЛНР"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жители ОРДЛО вправе обратиться с заявлением о приобретении гражданства России, не отказываясь от украинского.
В российском МВД добавили, что заявления будут принимать через "уполномоченных лиц "ДНР" и "ЛНР" и будут рассматриваться на территории Ростовской области, где для этого есть все необходимые условия.
- Напомним, что 24 апреля 2019 г. президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
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