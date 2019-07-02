Путин планирует "дополнительные преференции" для украинцев, которые хотят получить гражданство РФ
2 июля, 2019, 18:36
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам "прямой линии", которая проходила 20 июня 2019 года, в котором говорится в частности и о раздаче российских паспортов украинцам из оккупированного Донбасса
Соответствующая информация размещена на сайте Кремля.
Так, Путин поручил МВД России проанализировать "правоприменительную практику приема в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке".
Вместе с тем отмечено, что при необходимости возможно внесение предложения о предоставлении гражданам Украины, которые желают приобрести гражданство Российской Федерации, дополнительных преференций.
- 14 июня, в Ростовской области по упрощенной программе начали выдавать российские паспорта жителям "ДНР"
- По замыслу властей РФ, жители оккупированного Донбасса смогут получать российское гражданство, а не отказываясь от украинского.
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