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Espreso.tvОбществоПутин планирует "дополнительные преференции" для украинцев, которые хотят получить гражданство РФ

Путин планирует "дополнительные преференции" для украинцев, которые хотят получить гражданство РФ

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам "прямой линии", которая проходила 20 июня 2019 года, в котором говорится в частности и о раздаче российских паспортов украинцам из оккупированного Донбасса

Соответствующая информация размещена на сайте Кремля.

Так, Путин поручил МВД России проанализировать "правоприменительную практику приема в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке".

Вместе с тем отмечено, что при необходимости возможно внесение предложения о предоставлении гражданам Украины, которые желают приобрести гражданство Российской Федерации, дополнительных преференций.

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