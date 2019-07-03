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Espreso.tvОбществоГБР открыло производство в отношении судьи, которая приостановила лицензию SkyUp

ГБР открыло производство в отношении судьи, которая приостановила лицензию SkyUp

ГБР зарегистрировало производство в отношении судьи Барышевского суда, вынесшей определение о приостановлении действия лицензии SkyUp

Об этом сообщает Радио Свобода.

Государственное бюро расследований начало уголовное производство в отношении судьи Барышевского районного суда Елены Литвиненко, которая вынесла решение о приостановлении действия лицензии авиаперевозчика SkyUp по факту "вынесение судьей заведомо неправосудного постановления" предусмотренного ч.1. статьи 375 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает санкции в виде ограничения свободы до 5 лет или лишения свободы от 3 до 5 лет.

Ранее журналисты программы "Схемы" обнаружили, что жительница Барышевки, указанная истицей в постановлении суда, на самом деле не подавала иск против авиакомпании SkyUp.

24 июня Бюро зарегистрировало производство. Кроме того, в ГБР сообщили, что следователи собирают доказательства и получают показания о совершении преступления. Но пока, отмечают в бюро, ни одному лицу не сообщено о подозрении в этом производстве.

  • Напомним, суд приостановил лицензию первого украинского лоукостера SkyUp.
  • В то же время, авиакомпания SkyUp Airlines в пресс-релизе сообщила, что работает в обычном режиме, все рейсы выполняются по расписанию.
  • 12 июня SkyUp обжаловал решение суда и уже работает в обычном режиме.
  • 21 июня жительница города Барышевка Оксана Пасенко, указанная истицей в постановлении Барышевского райсуда, который 24 мая решил приостановить лицензию SkyUp Airlines, заявила, что не подписывала исковое заявление
  • 1 июля стало известно, что Оксана Пасенко получала материальную помощь за месяц до якобы поездки в Шарм-эль-Шейх

 

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