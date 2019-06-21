Истица к SkyUp заявила, что не писала заявление в Барышевский суд

21 июня, 2019, 22:48

Жительница города Барышевка Оксана Пасенко, указанная истицей в постановлении Барышевского райсуда, который 24 мая решил приостановить лицензию SkyUp Airlines, заявляет, что не подписывала исковое заявление

Об этом женщина рассказала журналистам программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA: Первый).

Пасенко признала, что никогда не была клиенткой компании. На вопрос журналистов, подавала ли она иск к SkyUp, она ответила отрицательно. И сообщила, что уже обратилась в Национальную полицию с заявлением.

"Я иск написала, что я туда (в суд - ред.) не обращалась и не пользовалась услугами (авиакомпании - ред.)", - заявила Пасенко.

Полиция приняла обращение женщины. Оно зарегистрировано в Барышевском отделении полиции Переяслав-Хмельницкого отдела ГУ ЧП в Киевской области.