Истица к SkyUp заявила, что не писала заявление в Барышевский суд
21 июня, 2019, 22:48
Жительница города Барышевка Оксана Пасенко, указанная истицей в постановлении Барышевского райсуда, который 24 мая решил приостановить лицензию SkyUp Airlines, заявляет, что не подписывала исковое заявление
Об этом женщина рассказала журналистам программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA: Первый).
Пасенко признала, что никогда не была клиенткой компании. На вопрос журналистов, подавала ли она иск к SkyUp, она ответила отрицательно. И сообщила, что уже обратилась в Национальную полицию с заявлением.
"Я иск написала, что я туда (в суд - ред.) не обращалась и не пользовалась услугами (авиакомпании - ред.)", - заявила Пасенко.
Полиция приняла обращение женщины. Оно зарегистрировано в Барышевском отделении полиции Переяслав-Хмельницкого отдела ГУ ЧП в Киевской области.
- Напомним, суд приостановил лицензию первого украинского лоукостера SkyUp.
- В то же время, авиакомпания SkyUp Airlines в пресс-релизе сообщила , что работает в обычном режиме, все рейсы выполняются по расписанию.
- 12 июня SkyUp обжаловал решение суда и уже работает в обычном режиме.
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