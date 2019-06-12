//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоSkyUp обжаловал решение суда и уже работает в обычном режиме

SkyUp обжаловал решение суда и уже работает в обычном режиме

По словам Омеляна, вопрос выдачи и аннулирования лицензии не в компетенции суда, а только в Госавиаслужбы

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил в своем Facebook.

"Решение Барышевского районного суда Киевской области - более, чем просто странное, - написал он. - Во-первых, этот вопрос вообще не был в компетенции суда. Но это ответственность уже персонально судьи. Выдать и аннулировать лицензию может только Госавиаслужба".

Он отметил, что решение уже обжаловано авиакомпанией в Киевском апелляционном суде.

"SkyUp Airlines работает в обычном режиме", - добавил Емельян.

Он сообщил, что для предотвращения таких рейдерских атак в дальнейшем был разработан механизм, позволяющий авиакомпании нормально работать.

"Однако, мы считаем, что то, что происходит сейчас - это четкая попытка вмешаться в созданный нами механизм свободной конкуренции. Это точно не конкурентные методы борьбы. И это опять попытка вернуться к авиационной монополии в небе. Я уверен, что мы этого не допустим и сохраним дешевые авиабилеты и большое количество рейсов как для граждан Украины так и для тех, кто приезжает в Украину ", - подытожил он.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 июня, 2019 среда

больше новостей

12 июня, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать