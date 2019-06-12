SkyUp обжаловал решение суда и уже работает в обычном режиме

12 июня, 2019, 19:08

По словам Омеляна, вопрос выдачи и аннулирования лицензии не в компетенции суда, а только в Госавиаслужбы

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил в своем Facebook.

"Решение Барышевского районного суда Киевской области - более, чем просто странное, - написал он. - Во-первых, этот вопрос вообще не был в компетенции суда. Но это ответственность уже персонально судьи. Выдать и аннулировать лицензию может только Госавиаслужба".

Он отметил, что решение уже обжаловано авиакомпанией в Киевском апелляционном суде.

"SkyUp Airlines работает в обычном режиме", - добавил Емельян.

Он сообщил, что для предотвращения таких рейдерских атак в дальнейшем был разработан механизм, позволяющий авиакомпании нормально работать.

"Однако, мы считаем, что то, что происходит сейчас - это четкая попытка вмешаться в созданный нами механизм свободной конкуренции. Это точно не конкурентные методы борьбы. И это опять попытка вернуться к авиационной монополии в небе. Я уверен, что мы этого не допустим и сохраним дешевые авиабилеты и большое количество рейсов как для граждан Украины так и для тех, кто приезжает в Украину ", - подытожил он.