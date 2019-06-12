SkyUp обжаловал решение суда и уже работает в обычном режиме
Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил в своем Facebook.
"Решение Барышевского районного суда Киевской области - более, чем просто странное, - написал он. - Во-первых, этот вопрос вообще не был в компетенции суда. Но это ответственность уже персонально судьи. Выдать и аннулировать лицензию может только Госавиаслужба".
Он отметил, что решение уже обжаловано авиакомпанией в Киевском апелляционном суде.
"SkyUp Airlines работает в обычном режиме", - добавил Емельян.
Он сообщил, что для предотвращения таких рейдерских атак в дальнейшем был разработан механизм, позволяющий авиакомпании нормально работать.
"Однако, мы считаем, что то, что происходит сейчас - это четкая попытка вмешаться в созданный нами механизм свободной конкуренции. Это точно не конкурентные методы борьбы. И это опять попытка вернуться к авиационной монополии в небе. Я уверен, что мы этого не допустим и сохраним дешевые авиабилеты и большое количество рейсов как для граждан Украины так и для тех, кто приезжает в Украину ", - подытожил он.
- Напомним, суд приостановил лицензию первого украинского лоукостера SkyUp.
- В то же время, авиакомпания SkyUp Airlines в пресс-релизе сообщила , что работает в обычном режиме, все рейсы выполняются по расписанию.
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- В истицы к SkyUp более 30 правонарушений, связанных с алкоголем, - Омелян.
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