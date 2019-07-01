"Истица" к SkyUp за месяц до "поездки" в Египет получила 500 грн помощи от поселкового совета - "Схемы"

1 июля, 2019, 17:57

Оксана Пасенко, указанная истицей в постановлении Барышевского районного суда о приостановлении лицензии авиакомпании SkyUp Airlines, получала материальную помощь за месяц до вроде бы поездки в Шарм-эль-Шейх

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях" проекта " Радио Свобода " и телеканала "UA: Первый".

Оксана Пасенко получила материальную помощь от Барышевского поселкового совета 19 апреля этого года.

"Гражданка Пасенко обратилась в поселковый совет с письменным обращением о выделении нецелевой благотворительной помощи на лечение. Распоряжением поселкового головы 19.04.2019, на основании протокола постоянной комиссии по социальному направлению, заявительницы оказана помощь в размере 500 гривен для приобретения лекарств", - говорится в ответе на запрос журналистов.

Помощь была оказана в рамках программы "Забота", направленная на поддержку граждан, которые "оказались в сложных жизненных обстоятельствах, которые человек сам не может преодолеть". Например, связанные либо с болезнью или со стихийным бедствием или с другими сложными обстоятельствами.

"Истица" обращалась за материальной помощью за месяц до "запланированной поездки" в Египет.

В исковом заявлении якобы от имени Оксаны Пасенко, которое получили в распоряжение "Схемы", говорится о том, что жительница Барышевки приобрела билеты на рейс 17 мая в Шарм-эль-Шейх с вылетом из аэропорта "Киев" (Жуляны) - на рейс, который якобы должен был выполнять SkyUp.

Тогда как 16 мая, как указано в документе, Пасенко сообщили, что вылет переносится на 20 мая из-за якобы отсутствия самолетов. Эти данные вместе с подборкой негативных отзывов по авиакомпании в сети, истица указала в заявлении в качестве причины отказа от поездки.

Это в дальнейшем и стало основанием для Барышевского суда принять решение о приостановлении лицензии частному украинскому авиаперевозчику.

В авиакомпании ответили, что задержки в рейсах в тот день действительно были - но не на три дня, а максимум - на 4 часа, и не из Жулян, а из Борисполя. Вылетов в SkyUp Airlines из аэропорта "Киев" в мае вообще не было.

Юрист по авиационному праву Андрей Гук, который проанализировал это определение Барышевского суда, считает: там не имели права рассматривать это дело.

"Как бы вы иск не обозвали, он является авиационным пассажирским делом, которое должно слушаться только в одном суде - где зарегистрирована авиакомпания и в таком случае истец не имеет права выбора суда. Компания SkyUp точно не зарегистрирована в Барышевском районе, поэтому этот суд в принципе не мог рассматривать пассажирское дело", - заявил он.